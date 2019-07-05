Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

В интернете опубликован видеоролик, предположительно снятый из кабины российского истребителя Су-27, где зафиксировано сопровождение американского противолодочного самолета P-8A Poseidon возле берегов Крыма.

Запись источника появилась в Twitter военкора Александра Коца. По данным PlaneRadar, патрульный самолет США поднялся с итальянской авиабазы вечером в среду и приближался к побережью полуострова на расстояние 75 км.

В последнее время активизировалась разведывательная деятельность США у границ России. 3 июля также над Донбассом был замечен беспилотник Global Hawk, такую машину недавно сбили иранцы. После полета над Донбассом Global Hawk сделал несколько кругов вдоль крымского берега.

Кроме того, в понедельник американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V совершил трехчасовой разведывательный полет в Балтийском регионе возле российских границ. Он вылетел с английской авиабазы Милденхолл и пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей.

Призывы Минобороны прекратить разведку российских границ США игнорируют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Иране сбит американский беспилотник Global Hawk