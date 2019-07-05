Петербуржцы пересаживаются на самокаты

Спрос в Петербурге на самокаты за год вырос почти на 80%, а на велосипеды — на 20%.

Какими видами летнего транспорта петербуржцы интересуются больше всего, выяснили эксперты Яндекс.Маркета. Они проанализировали, сколько раз посетители переходили в интернет-магазины по предложениям товаров для спорта и отдыха с начала марта по конец июня.

На первом месте по количеству переходов оказались велосипеды, а на втором — самокаты. На третьей позиции оказались моноколеса и гироскутеры, которые в полтора раза более популярны, нежели скейтборды, и на 80% — чем ролики. Пик интереса к спортивным товарам пришелся на период с 20 мая по 16 июня.

Половина пользователей не готова приобрести велосипед дороже 14,8 тыс. рублей. По предложениям с электровелосипедами жители Петербурга переходили лишь в 4% случаев.

На электрические самокаты пришлось 63% переходов. Год назад доля спроса на их была около 35%. Складные модели самокатов пользователи выбирали в 80% случаев. Половина переходов была по предложениям дешевле 10 тыс. рублей.

Среди остального электротранспорта пользователи чаще всего интересовались гироскутерами (в 72% случаев), сегвеями (17%) и моноколёсами (11%). 50% спроса пришлось на товары стоимостью до 7,5 тыс. рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что электросамокат – любимое средство передвижения у петербургских модников