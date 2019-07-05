Поцелуев мост в Петербурге вошел в топ-3 мест для свиданий в День поцелуя

Международный день поцелуев отмечают 6 июля. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подготовил топ идеальных мест для свиданий в этот день.

Согласно опросам пользователей в соцсетях, в тройку лидеров попал Поцелуев мост в Петербурге. За него отдали голоса 17 % респондентов. Столько же процентов набрали Беседка ветров в Гурзуфе и Платан Дункан в Ялте.

Самым идеальным местом для свидания в День поцелуя по мнению россиян стала Смотровая башня на горе Ахун в Сочи. Её выбрали 22% опрошенных.

Помимо этого в список вошли Мостик влюбленных в Севастополе, Мост молодоженов на Плотинке в Екатеринбурге и Смотровая площадка Центра семьи «Казан» в Казани.

Поцелуев мост проходит через реку Мойку в Адмиралтейском районе и соединяет улицу Глинки с западной набережной реки. С названием его связано несколько легенд. По одной из версий, переправа в восемнадцатом веке служила местом прощаний и встреч с теми, кто уезжал из города.

Ранее жители Петербурга рассказали о любимых местах для первых свиданий.