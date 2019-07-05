Две полосы КАД перекроют от Таллинского шоссе до Дачного проспекта

На КАД ограничат движение. Фото: wikipedia.org
На КАД ограничат движение. Фото: wikipedia.org

На участке КАД между развязками с Таллинском шоссе и Дачным проспектом с 8 до 14 июля 2019 года перекроют две полосы движения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для проезда автомобилей будут недоступны третья и четвертая полосы. На первой и второй полосах введуют ограничение скоростного режима до 50 км/час.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме», — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Об ограничениях водителей уведомят временные дорожные знаки. Информацию о перекрытии выведут на табло и знаки переменной информации.

Причиной ограничений станут работы по устранению колейности покрытия проезжей части.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что съезд на развязке КАД с автодорогой «Стрельна — Пески» перекроют с 7 по 11 июля.

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