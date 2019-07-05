Петербург в 2020 году примет Глобальную конференцию по исследованию космоса

Власти, ученые и инженеры обсудят космос в Петербурге. Фото: pixabay.com
Власти, ученые и инженеры обсудят космос в Петербурге. Фото: pixabay.com

Представители «Роскосмоса» и Международной Федерации Астронавтики посетили Петербург. Они оценили готовность города к проведению Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX-2020.

В частности, они осмотрели конгрессно-выставочные возможности горожу, обсудили формат проведения конференции и культурную программу.

Решение провести GLEX-2020 в Петербурге было принято на заседании бюро Международной астронавтической федерации.

Конференция включает молодежный день, пленарное заседание, более 40 параллельных тематических сессий и специализированную выставку.

GLEX – одно из крупнейших космических событий. Конференция ежегодно проходит в разных странах при содействии Международной астронавтической федерации. Мероприятие собирает специалистов космической отрасли, ученых, инженеров, представителей бизнеса и власти.

Ранее сообщалось, что Роскосмос набирает новых космонавтов.

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