Сотни морских обитателей ежегодно запутываются в пластиковых отходах

Ученые выяснили, что каждый год сотни акул и скатов застревают в пластиковом мусоре в океанах.

В рамках исследования, проведенного учеными из Университета Экстера, стало известно, что в Twitter пользователи выложили более тысячи случаев, когда в отходах из пластика запутывались не только рыбы, но и люди. Чаще всего происходили случаи попадания и застревания в пластиковых рыболовных сетях или снастях.

Исследователи отталкивались от ситуаций, когда акулы, запутавшись в снастях, продолжали свой рост, несмотря на сети, впивающиеся в кожу животного. Было найдено 559 постов с акулами, а случаев со скатами 26.

Первым фактором попадания в пластиковую «ловушку» можно назвать место обитания. Чаще в пластик попадают те животные, которые передвигаются преимущественно у самого дна, потому как больная часть пластиковых отходов оседает на дне. Также риску запутаться подвержены те морские жители, которые преодолевают большие расстояния.

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