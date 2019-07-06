Рубленый дом загорелся на Приморском шоссе

При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com
При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com

Горящую на площади в 70 м2 обстановку дома тушили 16 человек.

Рубленый дом загорелся утром в субботу на Приморском шоссе. Площадь пожара внутри жилого помещения достигла 70 м2.

Спасатели получили сообщение о пожаре в Приморском районе Петербурга в 04:28, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 6 июля. Выяснилось, что в дачном доме размером 10 на 15 м загорелась обстановка. Открытое горение удалось ликвидировать только через час к 05:47. По предварительной информации, никто не пострадал. На вызов приехали четыре машины МЧС и 16 спасателей.

Причины пожара не уточняются. В Санкт-Петербурге сейчас сыро и прохладно, в прогнозе на 6 июля эксперты МЧС понизили показатель пожароопасности до 1 класса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге ожидают пасмурные и дождливые выходные.

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