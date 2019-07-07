Беглов поздравил петербуржцев с праздником семьи, любви и верности

Врио подчеркнул, что власти Петербурга работают над программами поддержки семей.

Беглов поздравил петербуржцев с наступающим днем семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля. Врио губернатора Петербурга подчеркнул значение истории святых Петра и Февронии для этого праздника и заявил в своем обращении, что семья является фундаментом жизни человека, так как именно в ей он получает воспитание.

Врио подчеркнул, что власти Петербурга разрабатывают и внедряют программы поддержки семей и рождения детей, так как за счет них город и развивается.

Беглов, разумеется, женат и, по данным в сети имеет двух дочерей. Сейчас врио 63 года, свой день рождения 19 мая он, по его собственным словам, отметил именно в кругу близких.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге поменяли закон о социальном обслуживании.