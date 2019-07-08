«Рустави 2» приостановила вещание после мата в адрес Путина

Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию грузинской телекомпании после шокирующего выступления тележурналиста Георгия Габунии.

Вчера вечером Габуния начал эфир своей авторской программы «P.S.» с площадной брани в адрес российского президента.

Это выступление вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к телецентру, несмотря на поздний час, закидали здание вениками, яйцами и бутылками и потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения тележурналиста. Оставляя комментарии в соцсетях, грузинские пользователи часто отмечали тот факт, что подобные выходки могут усугубить и так ухудшившиеся в последние дни отношения двух стран.

Руководство «Рустави 2» приняло решение приостановить вещание до момента, пока не будет обеспечена безопасность работников телеканала. Позже телекомпания опубликовала официальное заявление с извинениями за брань Габунии. Поступок тележурналиста осудили президент и премьер-министр Грузии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что последние самолеты завершают рейсы между Россией и Грузией.