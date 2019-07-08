Мощный взрыв прогремел на азотном заводе в Турции

Взрыв на турецком химическом заводе не оказался не так опасен, как выглядел. Фото: youtube.com, скриншот с видео

Взрыв на турецком химическом заводе не оказался не так опасен, как выглядел. Фото: youtube.com, скриншот с видео

Инцидент произошел в регионе Кютахья в западной части страны около 9 часов вечера по московскому времени.

Взрыв был слышен в большинстве районов города. Взрыв произошел в силосном хранилище аммиака на установке по производству азота. На видеозаписях, которые публиковали очевидцы в соцсетях, видны клубы оранжевых паров, поднимающихся над зданием завода. На место происшествия прибыли медики, пожарные и полиция. Кроме одного легко раненого при взрыве сотрудника завода пострадавших, по предварительным данным, нет.

Власти города успокоили жителей, что, несмотря на ядовитый цвет испарений, ситуация не угрожает ни здоровью людей, ни окружающей среде, это обычные дымовые газы. Утечки аммиака не обнаружено.

Завод по производству азота в Кютахье работает с 1961 года, в 2004 году он был приватизирован и присоединился к инвестиционному холдингу Yıldızlar.

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