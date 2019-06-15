Турция готова ответить США на санкции из-за С-400

Все вооружаются. Фото: pixabay
Все вооружаются. Фото: pixabay

Правительство Турции утверждает, что не станет терпеть негативного отношения со стороны Америки после приобретения ракетных систем.

Сообщается, что Анкара готова дать отпор в случае применения к ней санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Также страна не станет отказывать от идеи приобретения российских систем сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр рассказал, что у Турции есть ответные шаги на любое негативное действие правительства Америки. Глава внешнеполитического ведомства считает, что решение о приобретении у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является правильным.

— Турция решительно настроена в вопросе приобретения С-400, — заявил глава турецкого МИД. По словам министра, его государство давно нуждалось в подобных системах, и он рад, что их покупку удалось осуществить благодаря Российской Федерации.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.

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Турция готова ответить США на санкции из-за С-400
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