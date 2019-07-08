Госавтоинспекция Петербурга вышла на охоту за таксистами-нелегалами

В Петербурге и Ленобласти 8 июля началось оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». На борьбу с нарушениями и таксистами-нелегалами вышли сотрудники Госавтоинспекции.

Мероприятие продлится до 15 июля включительно. Рейд направлен на выявление правонарушений, которые допускают водители легковых такси и организации-перевозчики пассажиров.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять поиску нелегальных перевозчиков. Деятельность их будет пресечена, уточнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга произошло ДТП с участием Яндекс. Такси. Машина столкнулась с BMW на пересечении Суворовского проспекта и 2-ой Советской улицы вечером 7 июля. В аварии пострадал пассажир такси.