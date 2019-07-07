Пассажир Яндекс.Такси пострадал в ДТП в центре Петербурга

Свидетели сообщают, что водитель не стал уступать дорогу BMW.

Очередное ДТП с участием Яндекс.Такси произошло в центре Санкт-Петербурга вечером в воскресенье 7 июля. По предварительной информации, в аварии пострадали люди.

ДТП произошло на перекрестке Суворовского пр. и 2-ой Советской ул. Санкт-Петербурга. Столкнулись BMW и Volkswagen Polo, сообщили очевидцы в социальной сети. Подробности аварии сейчас уточняются, на место приехали медики. У автомобиля Яндекс.Такси смят капот. Свидетели сообщают, что таксист не стал уступать дорогу BMW. В аварии пострадал пассажир такси — его уже забрали на машине “Скорой помощи”.

В Смольном в пятницу 5 июля сообщили, что число погибших в ДТП удалось сократить на 25% по сравнению с показателями прошлого года. При этом в Петербурге сейчас зарегистрировано свыше 2,2 млн автомобилей и это число растет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что автомобиль Ford въехал в дерево в Выборгском районе Ленобласти, водитель погиб.