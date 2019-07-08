В Жабино 7-месячный младенец поутру был найден мертвым

В Гатчинском районе погиб ребенок. Фото: pixabay.com
В Гатчинском районе погиб ребенок. Фото: pixabay.com

Вчера в деревне Жабино Гатчинского района Ленобласти было обнаружено тело 7-месячного мальчика без внешних признаков насильственной смерти.

По предварительной информации Следственного комитета СК РФ по Ленинградской области, ребенка накануне покормили и уложили спать, а ранним утром мать обнаружила младенца бездыханным.

Причины смерти ребенка устанавливают следственные органы.

Кроме того, в Ленобласти на выходных пострадал еще один ребенок. В субботу вечером в городе Сосновый Бор 4-летний мальчик гулял со своим родственником на детской площадке во дворе дома. Ребенок, играя, залез на турник и упал оттуда, получив тяжелую травму живота. Его доставили в больницу и экстренно прооперировали. Обстоятельствами этого происшествия также занимаются следователи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Сестрорецке из окна выпал 5-летний ребенок.

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