Россияне стали меньше экономить

76% российских потребителей заявили, что после всех необходимых трат у них остаются свободные деньги. 33% россиян полны оптимизма в отношении своих финансовых перспектив.

Исследовательская компания Nielsen подсчитала, что индекс потребительского доверия россиян во II квартале этого года вырос к уровню I квартала на 7 процентных пунктов. До этого полгода индекс снижался.

До 20% увеличилась доля опрошенных, считающих, что сейчас самое время тратить. Свободные деньги граждане расходуют на развлечения вне дома (28%), новую одежду (37%) и отпуска (31%).

Доля тех, кто копит деньги, не изменилась и составила 28%. Число людей, которые выплачивают долги, немного уменьшилась, до 31%. На 2 процентных пункта стало меньше тех, кто вынужден экономить — их доля составляет 67%. От развлечений вне дома отказывались 54% тех, кто экономит. На более дешевую еду переходили 54%, старались меньше тратить газ и электричество 31%. На одежде вынуждены были экономить 59%, 30% не тратились на отпуск, а 41% — на обновление мелкой электроники.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, россияне стали больше экономить — в том числе на еде.