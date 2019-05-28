Россияне стали больше экономить — в том числе на еде

Люди стали больше экономить на сигаретах и алкоголе. Фото: pixabay.com

Люди стали больше экономить на сигаретах и алкоголе. Фото: pixabay.com

Каждый третий не может позволить тратить деньги на путешествия.

В России выросло число экономящих средства граждан — по данным опроса холдинга Ромир, жить, ни в чем себе не отказывая, могут лишь 17% респондентов. Опрос провели среди 1,5 тысяч совершеннолетних жителей РФ.

В прошлом году больше всего россияне экономили на путешествиях — почти каждый третий был вынужден отказывать себе в отпуске (29%). Вторая статья экономии — еда; на ней экономят 24% опрошенных. Третье место занимают траты на одежду и обувь.

По результатам опроса, число экономящих на спиртном и сигаретах выросло с 5% в прошлом году до 13% россиян. Еще 15% стараются не ходить в рестораны — раньше их было 4%.

Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге составляет 11 тысяч и 55 рублей.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Медведев хочет создать реестр бедных семей в России.