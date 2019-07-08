Блогеры из Петербурга отправятся исследовать маяки области

В Ленобласти стартовала автомобильная экспедиция, по итогам которой составят фотогид с лучшими изображениями маяков и подробным описанием каждого.

Задачей блогеров является исследовать путеводные башни области, они должны будут оценить их удобство и доступность для посещения, а после рассказать обо всем жителям и гостям Ленобласти. Экспедиция продолжится до 11 июля, пресс-служба областного правительства.

9 июля участники посетят Осиновецкий маяк во Всеволожском районе и побывают в усадьбе-маяке, расположенной в селе Колчаново Волховского района. 10 июля блогеры по воде доберутся до маяка на острове Сухо. А в последний день экспедиции путешественники отправятся к Стороженскому и Свирскому маякам — самым восточным маякам региона.

Добавим, что проект «Маяки Ленобласти» — это уже четвертый по счету проект блогеров, созданный при поддержке администрации Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в Финляндии преступники планируют проводить экскурсии в местах своих преступлений.