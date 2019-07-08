В Финляндии преступники планируют проводить экскурсии в местах своих преступлений

Посетители смогут послушать истории из уст убийцы, грабителя или человека, не раз сбегавшего из тюрьмы. Фото: pixabay

Посетители смогут послушать истории из уст убийцы, грабителя или человека, не раз сбегавшего из тюрьмы. Фото: pixabay

Неэтичным данное мероприятие считается по мнению родственников жертв и их близких. Однако организатор, отбывающий срок, уверяет, что цель этих экскурсий в том, чтобы предупредить возможные преступления, а не ради восхваления преступного мира.

Создавать экскурсии по местам преступлений решила организация, недавно появившаяся в Финляндии. По их задумке, руководить прогулкой будут сами осужденные. Посетители смогут послушать истории из уст убийцы, грабителя или человека, не раз сбегавшего из тюрьмы.

Например, одна из экскурсий будет проводиться в районе Вуосаари, расположенном в Хельсинки. Там участников экскурсии по местам преступления проведет приговоренный к пожизненному сроку Янне Ранинен, в 1998 году он совершил заказное убийство друга, а в 2003 убил подельника.

В тюрьме, переоборудованной под отель в районе Катаянокка о побегах из заключения расскажет Ян Ялутси, сидевший не один раз. А об ограблении банка поведает Андерс Адали в районе Турку.

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