В Гатчине начали ремонтировать дороги

Ремонтные работы будут проходить с 8 по 14 июля на 28 километрах и более чем по 200 адресам.

В ходе работ Управление благоустройства и дорожного хозяйства города планирует убрать ямы и выбоины с дорожных покрытий на улице Чехова вплоть до Пушкинского шоссе, на площади Варшавского вокзала, у городской поликлиники на улице Урицкого и на улице 7 Армии.

Также ремонт выбоин произведут во дворах, находящихся в центральной части Гатчины. Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать информацию о проведении работ, т. к. на улицах города возможно временное ограничение транспорта.

Ямочный ремонт дорог выполняется в рамках муниципального задания, в которое также включены адреса, поступившие по заявкам жителей города. Работы планируются в целом на 28 километрах дорог города более чем по 200 адресам, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ремонт дорог в Петербурге в 2019 году хотят направить еще 2,4 млрд.