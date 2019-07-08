Во вторник Петербург ждут ливни и грозы

В Петербурге прогнозируют дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов
В Петербурге прогнозируют дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург 9 июля ждет дождливая погода. В отдельных районах прогнозируются ливни и грозы.

В городе ожидаются кратковременные дожди и умеренный ветер, сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на синоптиков. Ночью порывы ветра достигнут 3-8 м/с. Днем ветер разгонится до 5-10 м/с, при грозе — до 13 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11 — +13 градусов тепла. В дневное время воздух прогреется до +17 — +19. Атмосферное давление будет мало меняться и составит около 750 мм ртутного столба.

Кратковременные дожди также прогнозируются 10 и 11 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во второй половине дня в понедельник, 8 июля, в отдельных районах Петербурга ожидается гроза с громом и молниями. Воздух в городе прогреется до 21 градуса тепла.

В ночь на вторник возможен небольшой туман.

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Во вторник Петербург ждут ливни и грозы