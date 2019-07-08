СПбГАСУ за 8 млн выполнит предпроект вестибюля станции «Обводный канал-2»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) подвел итоги открытого конкурса на разработку предпроекта вестибюля станции метро «Обводный канал-2».

Победителем конкурса стал Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ). Он предложил выполнить работы за 8,349 млн рублей. Начальная стоимость контракта составляла 9,627 млн, уточнили в КРТИ.

Разработка предпроектной документации включает техническое и историко-культурное обоснование допустимых параметров размещения вестибюля, а также подготовку эскизного проекта. Завершить работы необходимо до 5 декабря 2019 года.

Вестибюль станции метро «Обводный канал-2» будет размещен на Тамбовской улице, 9. Станция появится на участке между станциями «Боровая» и «Лиговский проспект-2».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к 2029 году в Петербурге планируют построить 18 новых станций метро.