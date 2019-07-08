Направляющийся в Петербург теплоход с 300 туристами сел на мель под Ярославлем

Случай произошел неподалеку от села Тихвинское в Ярославской области. Фото: pixabay

Случай произошел неподалеку от села Тихвинское в Ярославской области. Фото: pixabay

Пассажирский теплоход «Викинг Хельги» с 292 туристами на борту по дороге из Москвы в Петербург сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Случай произошел неподалеку от села Тихвинское в Ярославской области. Теплоход «Викинг Хельги» смог сняться с мели самостоятельно. Причиной происшествия стала неисправность рулевого управления, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ярославской области.

В результате инцидента последствий для теплохода нет, разлива топлива не произошло. Никто не пострадал. Добавим, что «Викинг Хельги» является четырехпалубным пассажирским речным теплоходом, он совершает 14-дневные рейсы в стране. Зарубежная компания Viking River Cruises является оператором судна.

Пассажирский контингент состоит исключительно из иностранцев, т. к. продажа данных круизов на территории России не осуществляется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что корабль “Полтава” вышел из Кронштадта в Петербург. Линейный корабль “Полтава” наконец вышел из Кронштадта и направляется к Санкт-Петербургу.