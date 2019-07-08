В небе над Петербургом заметили двойную радугу

Жители города на Неве запечатлели красивое природное явление.

Сегодня вечером, 8 июля, в небе над городом петербуржцы заметили сразу две радуги после дождя. Об этом написали очевидцы в социальных сетях. Жители города стали делиться фотографиями и эмоциями от столь редкого явления природы, которое было замечено петербуржцами по всему городу.

Особенно повезло очевидцам, находившимся в это время в центре города. Там они смогли сделать особо красивые снимки известных памятников архитектуры на фоне радуги.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что во вторник Петербург ждут ливни и грозы. Петербург 9 июля ждет дождливая погода. В отдельных районах прогнозируются ливни и грозы. В городе ожидаются кратковременные дожди и умеренный ветер. Ночью порывы ветра достигнут 3-8 м/с. Днем ветер разгонится до 5-10 м/с, при грозе — до 13 м/с. В дневное время воздух прогреется до +17 — +19. Кратковременные дожди также прогнозируются 10 и 11 июля.