У поселка Саперный случилось смертельное ДТП

Водитель погиб. Фото:
Водитель погиб. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Сегодня вечером, 8 июля, неподалеку от поселка Саперный, который расположен в Санкт-Петербурге, на Петрозаводском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сообщается, что водитель, управляющий автомобилем марки «Лада», совершил столкновение с бетонной опорой освещения, в результате чего случилась авария.

Водитель автомобиль скончался на месте происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью. В салоне автомобиля также находился пассажир, который в аварии не пострадал, сообщили Gazeta.SPb в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств и деталей случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что направляющийся в Петербург теплоход с 300 туристами сел на мель под Ярославлем.

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