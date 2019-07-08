У поселка Саперный случилось смертельное ДТП

Сегодня вечером, 8 июля, неподалеку от поселка Саперный, который расположен в Санкт-Петербурге, на Петрозаводском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сообщается, что водитель, управляющий автомобилем марки «Лада», совершил столкновение с бетонной опорой освещения, в результате чего случилась авария.

Водитель автомобиль скончался на месте происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью. В салоне автомобиля также находился пассажир, который в аварии не пострадал, сообщили Gazeta.SPb в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств и деталей случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что направляющийся в Петербург теплоход с 300 туристами сел на мель под Ярославлем.