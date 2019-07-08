Учитель намерен выпустить фильм про Цоя осенью 2020 года

Алексей Учитель. Фото: ru.wikipedia.org
Алексей Учитель. Фото: ru.wikipedia.org

Известный режиссер Алексей Учитель заявил о том, что свой художественный фильм «Цой» готовит выпустить в прокат уже осенью следующего года.

Об этом режиссер рассказал изданию ТАСС. Он отметил, что съемки картины уже проходят под Псковом. Помимо этого работа будет идти в Латвии и в Санкт-Петербурге. Предполагается, что съемочный процесс будет закончен уже в сентябре, но готов фильм будет к концу весны.

Учитель отметил, что начало проката назначено на осень 2020 года.

В фильме будут рассказаны события, которые происходили в июле-августе 1990 года. Главным героем фильма будет водитель «Икаруса», который принимал участие в смертельным для Цоя ДТП. Главную роль в фильме исполнит Евгений Цыганов.

Кроме того, режиссер сообщил, что в картине снимаются Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак и другие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что объявлен старт конкурса «Санкт-Петербург. Большая любовь».

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