Объявлен старт конкурса «Санкт-Петербург. Большая любовь»

Киностудия «Ленфильм» в понедельник, 8 июля, объявила о старте конкурса «Санкт-Петербург. Большая любовь».

Цель данного конкурса — это объединение всех, кто любит Северную столицу и хочет передать свои чувства в творчестве. Генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин заявил, что сейчас не хватает историй, а вместо того, чтобы переписывать старые, нужно создавать что-то новое.

В конкурсе есть три номинации. Первая называется «История любви в Санкт-Петербурге». Туда будут присылаться творческие работы в текстовом виде по теме любви к городу или друг к другу, к профессии, месту.

Вторая номинация — «Признание в любви к Санкт-Петербургу». Сюда принимаются различные работы: от стихотворений до мини-фильмов и танцев.

Третья — «Песня о любви к Санкт-Петербургу». Участники могут предоставить композицию собственного сочинения.

Итоги будут подводиться в августе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в небе над Петербургом заметили двойную радугу.