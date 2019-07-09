Терри Крюс хочет стать «отцом» диснеевской русалочки

Актер Терри Крюс опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram фотографию, где он изображен в образе отца диснеевской русалочки.

Крюс заявил, что хочет сыграть роль отца диснеевской принцессы в новой экранизации известной сказки. На фотографии актер про помощи фоторедактора пририсовал себе хвост и трезубец.

Он подписал фотографию: «Отец Ариэль! Услышьте меня!». Подписчики актера оценили предложение и поддержали его. Официальных комментариев от студии не поступало.

Ранее стало известно, что на роль диснеевской русалочки утвердили темнокожую певицу Холли Бэйли. Данное заявление наделало много шума в социальных сетях. Роль ведьмы сыграет актриса Мелисса Маккарти.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что поисковой сервис Google признал сценаристов «Игры престолов» плохими писателями. Это стало результатом массовой акции недовольных фанатов.