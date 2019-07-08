Google признал сценаристов «Игры престолов» плохими писателями

Крупная поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена двух сценаристов, которые работали над последним сезоном «Игры престолов».
По данному запросы выводятся имена Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса. Это явление не более чем результат акции по троллингу авторов, которую массово устроили недовольные восьмым сезоном фанаты сериала.
Акция началась ещё в мае, когда в сети появилась последняя серия восьмого сезона «Игры престолов». Один из поклонников сериала предложил продвигать его пост, где он называет вышеупомянутых сценаристов «плохими писателями».
Другие недовольные поклонники подхватили предложение, что привело к тому, что сочетание ключевых слов стало популярным запросом в поисковой системе и стало выдаваться автоматически
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Алексей Учитель намерен выпустить фильм про Цоя осенью 2020 года.