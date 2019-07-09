В здание на Васильевском острове врезался автомобиль

В результате столкновения, у одного автомобиля разбит капот, а вторая иномарка "улетела" в окно универсама "7Я Семья". Фото: Алексей Бахтин/vk.com/spb_today

В результате столкновения, у одного автомобиля разбит капот, а вторая иномарка "улетела" в окно универсама "7Я Семья". Фото: Алексей Бахтин/vk.com/spb_today

Сегодня ночью, 9 июля, на Васильевском острове произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в здание.

9 июля, в 0:41, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» очевидцы аварии выложили пост с фотографией ДТП. Автор поста сообщает, что авария с участием двух машин произошла сегодня на перекрестке Среднего проспекта и 1-ой линии Васильевского острова. В результате столкновения, у одного автомобиля разбит капот, а вторая иномарка «улетела» в окно универсама «7Я Семья».

По фотографии, выложенной свидетелем случившегося, видно, что на место прибыли сотрудники пожарной службы и служебный автомобиль ГИБДД.

Также в комментариях к видео пользователь соцсети Илья Соловьев выложил видео, на котором заметны последствия ДТП для универсама.

Пользователи отмечают в комментариях к записи, что 8 июля прошел День семьи

Сведений о пострадавших на данный момент нет. Причины аварии разъясняются.

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