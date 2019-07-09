Кингисепп засыпало крупным градом

Вчера вечером, 8 июля, в городе Кингисепп Ленинградской области прошел крупный град. Пользователи соцсетей успели сделать фотографии данного погодного явления.

8 июля, во второй половине дня, некоторые районы Ленинградской области накрыло градом. Жители города Кингисепп были удивлены тому факту, что град столь крупного размера пошел в середине июля. Фото и видео редких осадков пользователи выложили в группу «КИНГИСЕПП СЕГОДНЯ» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи соцсети «ВКонтакте» пишут, что рады такой погоде, «что вам надо каждый день +30 градусов?».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Франции выпал град размером с теннисный мяч. Град небывалых размеров выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в субботу во время грозы. Сообщений о пострадавших не поступало, разве что известно о гибели собачки чихуахуа. В субботу Meteo France оранжевый уровень погодной опасности ввели более чем в 20 департаментах Франции, это предпоследний уровень шкалы.