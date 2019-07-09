Станции Фрунзенского радиуса строят круглосуточно

Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны открыть к началу сентября текущего года.

О ходе работ по строительству нового участка Фрунзенского радиуса рассказал председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин.

Он сообщает, что по принятой программе «Метростроя» на строительстве станций должны работать 2,5 тысячи человек, но по факту там работают всего 1,5 тысячи сотрудников.

Темпы строительства были ускорены, отставание по графику оценивается в 2-3 недели, а работа на объектах ведется круглосуточно, заявил Харлашкин.

По словам председателя КРТИ, Смольный, после сдачи нового участка, начнет диалог с потенциальными подрядчиками, которые смогут прийти на строительство станций метрополитена в Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что о желании участвовать в строительстве метро уже заявили некоторые организации, на данный момент с ними ведутся переговоры, и после сдачи Фрунзенского радиуса, Смольный будет рассматривать перегруппирование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УФАС Петербурга аннулировало закупку метрополитена на 547 млн.