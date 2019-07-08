УФАС Петербурга аннулировало закупку метрополитена на 547 млн

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России аннулировала закупку ГУП «Петербургский метрополитен» на сумму более 547 млн рублей.

Предприятие намеревалось приобрести электрические запасные части подвижного состава. Закупка разбита на 16 лотов.

Жалобу на действия метрополитена подала компания ООО «Моспик».

«В своей жалобе заявитель указывает, что ряд чертежей запчастей, приведенных в составе документации отсутствуют», — сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Жалоба после рассмотрения УФАС признана обоснованной. Петербургскому метрополитену выдано предписание об аннулирование закупки.

Ранее сообщалось, что УФАС отменило два конкурса ГУП «Петербургский метрополитен» на закупку запчастей на суммы 615 млн и 268 млн рублей соответственно. Причиной этого стали найденные в конкурсной документации нарушения.