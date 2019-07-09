В Гатчинском районе сфотографировали краснокнижного зимородка

В воскресенье, 7 июля, на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области фотограф сделал уникальные снимки зимородка, поглощающего щуку.

Фотограф Вячеслав Заметня поделился снимками на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Зимородок занесен в Красную книгу Ленинградской области. Встретить столь необычную птицу яркой расцветки можно на территории реки Луга и на озерах Спасс-Которское и Долгое. Также гнезда этой птицы были замечены возле реки Коваши в Ломоносовском районе Ленобласти и около Ладожских каналов, сообщает «Ленинградская областная телекомпания».

По словам Вячеслава Заметни, на других территориях Ленинградской области зимородка можно встретить крайне редко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Велесе” показали, как поживают отобранные у нерадивого фотографа детеныши енота-полоскуна. Малыши набросились на еду, а сотрудники центра отметили, что таких голодных енотов они не видели. У фотографа не было никаких документов о законном происхождении животных.