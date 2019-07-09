Муж кассирши проиграл украденные ею миллионы

Муж Луизы Хайруллиной, которая подозревается в краже 23 млн рублей из отделения Россельхозбанка в городе Салавате, сказал, что все деньги он проиграл.

О страсти супруга кассирши к азартным играм рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Марат Хайруллин заявил, что он будет пытаться вызволить Луизу из цепей правосудия. Его пригласили участвовать в телепрограмме, и он планирует поехать в Москву, чтобы с экранов просить помощи у зрителей. План таков: россияне соберут ему украденную и проигранную сумму, и он вернет деньги банку.

Луиза Хайруллина вместе с мужем и двумя детьми исчезла 27 мая. Одновременно в банке, где она работала кассиром, пропали большие деньги. Луиза была заочно арестована судом по по статье «Присвоение или растрата». Впоследствии полиция вычислила ее местонахождение, когда кассирша включила мобильник, чтобы посмотреть, перечислили ли ей социальные службы детские деньги. Луизу задержали 4 июля в Казани на съемной квартире, но миллионов при ней не нашли. Сейчас она находится в одиночной камере в СИЗО.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сбежавшую с миллионами кассиршу поймали в Казани.