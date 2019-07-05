Сбежавшую с миллионами кассиршу поймали в Казани

МВД опубликовало видео задержания в Казани на съемной квартире кассира Луизы Хайруллиной, скрывшейся после исчезновения 23 млн рублей в банке, где она работала.

27 мая в полицию обратился представитель отделения банка в городе Салавате, который сообщил, что из кассы исчезли более 23 млн рублей. Оперативники установили, что к похищению может быть причастна одна из кассиров банка 1983 года рождения. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, они обнаружили, что женщина скрылась вместе с мужем и двумя детьми. Ее отец обратился в полицию с заявлением о ее пропаже.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Суд заочно арестовал Хайруллину, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Вчера она была найдена на съемной квартире и задержана предположительно с одной из дочерей. Сейчас правоохранители ищут мужа и второго ребенка, а также выясняют, куда делись деньги.

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