Кассир АЗС на Пискаревском присвоил 700 тысяч рублей

Мужчина воровал деньги с сентября по ноябрь. Фото: Google.Maps
Мужчина воровал деньги с сентября по ноябрь. Фото: Google.Maps

Мужчина может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.

Жителя Санкт-Петербурга обвиняют в присвоении выручки заправочной станции, на которой он работал кассиром, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга 24 апреля.

Следствие заявляет, что мужчина украл свыше 700 тысяч рублей с сентября по ноябрь. Он служил на заправке Shell. В качестве доказательств выступили записи с камер наблюдения — мужчина забирал выручку главным образом ночью, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Свою вину житель Красногвардейского района Петербурга признал полностью и даже частично возместил ущерб. Сейчас ему грозит до 6 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Петербурга. Дело отправили в Красногвардейский суд Петербурга, где его подробно разберут.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на юге Санкт-Петербурга инсценировали ограбление ломбарда.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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