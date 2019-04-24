“Бонни и Клайд” инсценировали ограбление ломбарда на Ленина

Свидетель услышала, как мужчина ругается с партнершей по поводу вызова полиции. Фото: pixabay.com
Свидетель услышала, как мужчина ругается с партнершей по поводу вызова полиции. Фото: pixabay.com

Сотрудница отдала “грабителю” 90 тысяч из кассы, которых там вообще не должно было быть.

Двух сожителей обвиняют в краже денег из ломбарда в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Красносельского района Санкт-Петербурга 24 апреля.

По данным следствия, товаровед ломбарда на улице Ленина договорилась со своим партнером ограбить организацию. Мужчина пришел в ломбард и забрал деньги, после чего сотрудница вызвала частную охрану и полицейских и рассказала им, что на нее напал неизвестный с пистолетом. По ее словам, она отдала ему 90 тысяч рублей из кассы, передают в прокуратуре Петербурга.

Расследование показало, что версия женщины не соответствует реальности: деньги в ломбарде хранили, или должны были хранить в сейфе, или спецпомещении. Кроме этого нашлась свидетельница ограбления, которая услышала как мужчина ругается с партнершей по поводу вызова полиции, передают в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти украли сейф с деньгами.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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