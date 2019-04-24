В Ленобласти похитили сейф с оружием и деньгами

Трое неизвестных, проникли в один из домов в поселке Дачное, хозяина избили, а банковские карты, документы и мобильный телефон прихватили с собой. Инцидент произошел в ночь на 23 апреля в поселке Дачное Кировского района Ленобласти.

59-летний владелец дома также лишился сейфа с оружием, в котором хранились карабин, охотничье ружье, травматический пистолет, а также 11 000 долларов США и 350 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). Сотрудники правоохранительных органов начали поиск грабителей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге школьница устроила поножовщину. По словам 11-летнего подростка, его ударила ножом неизвестная девушка. Парень был госпитализирован в больницу с ранением средней степени тяжести.

Позже сотрудникам полиции удалось задержать 17-летнюю школьницу, которая полностью изобличена в содеянном.