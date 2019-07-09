Спортсмены из Ленобласти завоевали 37 медалей в Швеции

Всего сборная Ленобласти, в которой выступали 45 атлетов из региона, привезла из Швеции 14 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей. Фото: pixabay

Всего сборная Ленобласти, в которой выступали 45 атлетов из региона, привезла из Швеции 14 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей. Фото: pixabay

Атлеты вернулись с соревнований в шведском городе Карлстаде, в котором показали свой профессионализм.

Во время Балтийских юношеских спортивных игр в 2019 году сборная Ленобласти получила максимальное количество медалей за дзюдо, 8 из которых золотые.

Также спортсмены получили медали за легкую атлетику, стрельбу из лука, настольный теннис и спортивное ориентирование. Также россияне отличились в плавании — 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Всего сборная Ленобласти, в которой выступали 45 атлетов из региона, привезла из Швеции 14 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Игры Балтийского моря проводятся каждые два года начиная с 1999 года. Это международное и центральное соревнование для юных спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что соревнования по велоспорту ограничат движение на дорогах Петербурга. Автомобилисты не смогут воспользоваться участком Морской улицы от Курортной до улицы Лейтенантов, Лейтенантов от Морской до Кавалерской улицы, Кавалерской от Лейтенантов до Большого проспекта.