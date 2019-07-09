Пожарные потушили гостиницу в Тихвине

Фото: vk.com/tih_win
Фото: vk.com/tih_win

Ранним утром во вторник сотрудники пожарной службы потушили пожар в гостинице в городе Тихвин.

Ранним утром 9 июля поступило сообщение о пожаре в гостинице «Подворье» в городе Тихвин Ленинградской области. На место ЧП выехали дежурные смены 61 и 63 пожарно-спасательных частей Ленинградской области — всего 12 сотрудников на четырех служебных машинах, сообщает издание 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Как стало известно на месте, горело здание гостиницы «Подворье» на площади 70 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за час.

Фото: vk.com/tih_win

Известно, что персонал самостоятельно эвакуировался еще до приезда пожарных. По предварительным данным, горели перекрытия потолка. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МЧС назвали распространенную причину пожаров.

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