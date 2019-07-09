Пожарные потушили гостиницу в Тихвине

Ранним утром во вторник сотрудники пожарной службы потушили пожар в гостинице в городе Тихвин.

Ранним утром 9 июля поступило сообщение о пожаре в гостинице «Подворье» в городе Тихвин Ленинградской области. На место ЧП выехали дежурные смены 61 и 63 пожарно-спасательных частей Ленинградской области — всего 12 сотрудников на четырех служебных машинах, сообщает издание 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Как стало известно на месте, горело здание гостиницы «Подворье» на площади 70 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за час.

Известно, что персонал самостоятельно эвакуировался еще до приезда пожарных. По предварительным данным, горели перекрытия потолка. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МЧС назвали распространенную причину пожаров.