В МЧС назвали распространенную причину пожаров

Удлинители стоит использовать только для кратковременного подключения бытовой техники. Фото: pixabay

Удлинители стоит использовать только для кратковременного подключения бытовой техники. Фото: pixabay

Риск возникновения пожара увеличивает некачественное бытовое электрическое оборудование, например, удлинители.

Статистика показала, что причинами многих пожаров стали розетки нестандартные розетки, а также удлинители и провода низкого качества.

МЧС России напомнило, что удлинители стоит использовать только для кратковременного подключения бытовой техники. Также запрещено прокладывать провода удлинителей под коврами и через пороги дверей.

Запрещается использовать поврежденные удлинители. После прекращения пользования удлинителем, его необходимо сразу отключить от питания.

Кроме того, к пожарам часто приводит неправильно установленное оборудование.

Во время приобретения обогревателей необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения в случае перегрева. При использовании обогревателя, пользоваться удлинителем нельзя.

Также, обогреватель необходимо регулярно очищать от пыли, которая, в свою очередь, может воспламениться от нагрева.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России рекомендует не жалеть денег на собственную безопасность и приобретать только сертифицированную продукцию.

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