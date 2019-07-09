В МЧС назвали распространенную причину пожаров

Риск возникновения пожара увеличивает некачественное бытовое электрическое оборудование, например, удлинители.
Статистика показала, что причинами многих пожаров стали розетки нестандартные розетки, а также удлинители и провода низкого качества.
МЧС России напомнило, что удлинители стоит использовать только для кратковременного подключения бытовой техники. Также запрещено прокладывать провода удлинителей под коврами и через пороги дверей.
Запрещается использовать поврежденные удлинители. После прекращения пользования удлинителем, его необходимо сразу отключить от питания.
Кроме того, к пожарам часто приводит неправильно установленное оборудование.
Во время приобретения обогревателей необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения в случае перегрева. При использовании обогревателя, пользоваться удлинителем нельзя.
Также, обогреватель необходимо регулярно очищать от пыли, которая, в свою очередь, может воспламениться от нагрева.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России рекомендует не жалеть денег на собственную безопасность и приобретать только сертифицированную продукцию.
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