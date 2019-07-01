МЧС спасло обнаженную девушку из пожара в Петербурге

В пожаре погиб пожилой мужчна. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В пожаре погиб пожилой мужчна. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Поздним воскресным вечером, 30 июня, около 23:20 часов в одной из квартир дома 47 по Московскому проспекту в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга начался пожар.

По словам очевидцев, горела трехкомнатная квартира на 5 этаже. Спасаясь от огня, на балкон выбежала обнаженная девушка. Свидетели предполагают, что она принимала душ, когда началось возгорание.

Спасателям удалось эвакуировать девушку, сейчас она госпитализирована. Медицинские работники оценили её состояние как тяжелое.

По предварительной информации, до пожара в квартире было шумно — проходила вечеринка, распивали алкоголь.

В результате пожара погиб мужчина в возрасте 75 лет. Огонь охватил территорию в 12 квадратных метров, его удалось устранить.

По данным МЧС России по Санкт-Петербургу, в процессе ликвидации возгорания было задействовано 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе в ДТП пострадала девушка.