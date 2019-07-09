Названы опасные для здоровья сферы деятельности

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Почти половина случаев профессиональных заболеваний пришлась на работников предприятий по добыче полезных ископаемых.

В Роспотребнадзор назвали, у сотрудников каких сфер деятельности чаще всего диагностировали профессиональные заболевания в прошедшем году.

Почти половина — 47,5% случаев заболеваний пришлась на работников предприятий по добыче полезных ископаемых.

На втором месте расположились работники обрабатывающих производств — 27, 3% случаев.

Далее в рейтинге самых пострадавших от профессиональных заболеваний находятся работники предприятий транспортировки и хранения — 10,5%, следом идут строители — 5% и сотрудники предприятий сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства — 3,9%.

Такие заболевания у работников чаще диагностируются из-за сильных физических нагрузок, травм на производстве, отравлений химическими веществами и т. п.

Ранее Gazeta.SPb https://gazeta.spb.ru/2134381-rospotrebnadzor-predlozhil-markirovat-mineralku/сообщала, что Роспотребнадзор предложил маркировать минералку.

опасные профессии работники роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У ИКМО «Сергиевское» коммунисты подрались с дагестанцами
В Ленобласти мужчина до смерти забил свою мать
Суд рассмотрит иск к ИКМО «Ржевка» об отказе в регистрации кандидата
Правообладатели выдвинули предложение целиком удалять пиратские сайты
Ленобласть вошла в топ-3 для семейного отдыха на озере
В Гатчине ветерану ВОВ выдадут деньги на жилье без очереди
Улицы затоплены, из-за дождей закрывали вход в метро «Девяткино»
Мужчину приговорили к 4 годам за неудачную попытку мошенничества