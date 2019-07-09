Названы опасные для здоровья сферы деятельности

Почти половина случаев профессиональных заболеваний пришлась на работников предприятий по добыче полезных ископаемых.

В Роспотребнадзор назвали, у сотрудников каких сфер деятельности чаще всего диагностировали профессиональные заболевания в прошедшем году.

Почти половина — 47,5% случаев заболеваний пришлась на работников предприятий по добыче полезных ископаемых.

На втором месте расположились работники обрабатывающих производств — 27, 3% случаев.

Далее в рейтинге самых пострадавших от профессиональных заболеваний находятся работники предприятий транспортировки и хранения — 10,5%, следом идут строители — 5% и сотрудники предприятий сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства — 3,9%.

Такие заболевания у работников чаще диагностируются из-за сильных физических нагрузок, травм на производстве, отравлений химическими веществами и т. п.

Ранее Gazeta.SPb https://gazeta.spb.ru/2134381-rospotrebnadzor-predlozhil-markirovat-mineralku/сообщала, что Роспотребнадзор предложил маркировать минералку.