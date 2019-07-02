Роспотребнадзор предложил маркировать минералку

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix. Он наносится на упаковку и содержит детальные данные о продукте: кто, где и когда его изготовил. Оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий.

Осенью прошлого года ООО «Холдинг Аква», которое производит воду «Ессентуки», попросил Минпромторг включить минералку в систему маркировки. В первую очередь маркироваться будет вода «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17».

Роспотребнадзор обратилось к Минпромторгу с инициативой внедрить в России маркировку минеральной воды, чтобы остановить вал контрафактной продукции.

Маркировка, в частности, позволяет отслеживать, какое количество продукта производится на предприятии и совпадает ли оно с количеством, поступившим в торговлю.

Сейчас в стране проходит несколько экспериментов по добровольной маркировке нескольких групп товаров, впрочем, совсем скоро такая маркировка станет обязательной для табачных изделий, шин, обуви, парфюмерной продукции, фотокамер и нескольких групп швейных изделий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роспотребнадзор вдруг заметил, как сильно испортились грузинские вина.