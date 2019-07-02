Роспотребнадзор предложил маркировать минералку

Настоящую минералку от подвального розлива можно будет отличить по наличию маркировки. Фото: pixabay.com
Настоящую минералку от подвального розлива можно будет отличить по наличию маркировки. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор обратилось к Минпромторгу с инициативой внедрить в России маркировку минеральной воды, чтобы остановить вал контрафактной продукции.

Осенью прошлого года ООО «Холдинг Аква», которое производит воду «Ессентуки», попросил Минпромторг включить минералку в систему маркировки. В первую очередь маркироваться будет вода «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17».

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix. Он наносится на упаковку и содержит детальные данные о продукте: кто, где и когда его изготовил. Оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий.

Маркировка, в частности, позволяет отслеживать, какое количество продукта производится на предприятии и совпадает ли оно с количеством, поступившим в торговлю.

Сейчас в стране проходит несколько экспериментов по добровольной маркировке нескольких групп товаров, впрочем, совсем скоро такая маркировка станет обязательной для табачных изделий, шин, обуви, парфюмерной продукции, фотокамер и нескольких групп швейных изделий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роспотребнадзор вдруг заметил, как сильно испортились грузинские вина.

вода закон инициатива маркировки производство торговля
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор предложил маркировать минералку
В Выборге нет воды уже несколько часов
Мужчина напал на активиста у станции «Проспект Большевиков»
Путин принес соболезнования семьям подводников
«Победа» не собирается возобновлять международные рейсы из Пулково
Пенсионеров научат пользовать Единой картой петербуржца
Россия вымирает рекордными темпами
Более 50 человек отправились шавермой в Петербурге