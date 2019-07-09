Ленобласть вошла в топ-3 для семейного отдыха на озере

Город Приозерск Ленинградской области вошел в рейтинг популярных мест для семейного отдыха на озерах в разгар лета.

Приозерск расположен на берегу реки Вуокса между озерами Вуокса и Ладожским. Город замкнул тройку лидеров. Самыми популярными местами для отдыха на озере стали Осташков на берегу Селигера в Тверской области и Лахденпохья на берегу Ладожского озера в Карелии.

Спросом также пользуются Байкальск на берегу Байкала в Иркутской области и Углич на берегу Волги в Ярославской области.

В рейтинг вошли небольшие города с озерами. Подготовлен топ российским сервисом бронирования отелей Tvill.ru.

Самым бюджетным из представленных вариантов оказался отдых в Угличе. Стоимость проживания там — в среднем 2,1 тыс. рублей в сутки. В Приозерске жилье обойдется в 2,3 тыс. рублей за сутки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург возглавил рейтинг самых популярных автобусных маршрутов.