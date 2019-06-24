Петербург возглавил рейтинг самых популярных автобусных маршрутов

Почти 80% билетов на междугородние автобусы в этом году были проданы на маршруты внутри России. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру

Наиболее востребованными внутри страны этим летом стали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте расположился маршрут Москва — Ростов-на-Дону и замыкает тройку Москва — Симферополь.

При этом на рейсы в Крым (Симферополь, Феодосию, Ялту, Севастополь) приходится чуть более 7% билетов. А рейсы из Москвы в Керчь и в Евпаторию этим летом не попали в десятку самых популярных.

Отмечается, что средняя цена билета по стране составляет 1 226 рублей. По сравнению с летом 2018 года средний чек не изменился.

Немного снизилась стоимость билета из Москвы в Петербург с 1167 рублей в одну сторону до 1068 рублей. Дешевле стали билеты из Петербурга в Тихвин (с 505 до 407 рублей)

Популярность направления Тихвин – Петербург также возросла в два раза (доля пассажиров увеличилась с 0,5% до 1%).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург стал лидером рейтинга для летних поездок по России.