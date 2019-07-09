Путин рассказал об Украине в новом фильме Оливера Стоуна

Стоун и Путин встречаются не первый раз. Фото: кадр из фильма Оливера Стоуна "Путин"

Стоун и Путин встречаются не первый раз. Фото: кадр из фильма Оливера Стоуна "Путин"

Новый документальный фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» получил гран-при кинофестиваля в Таормине (Сицилия). В него вошло интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее американский режиссер снял четырехсерийный документальный фильм о президенте России. В фильме об Украине Стоун поставил себе целью донести до общества правду и остановить войну, сообщает «Первый канал». Он приводит лишь сухие факты, а делать выводы предоставляется зрителям.

Путин рассказал в интервью о своем отношении к политике, проводимой украинскими властями. Он заявил, что инцидент в Керченском проливе был предвыборной провокацией Петра Порошенко, который нагнетал обстановку, понимая, что на востоке и юге Украины у него недостаточно сторонников. Путин считает, что Порошенко был готов на все, чтобы только удержать власть.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин подарил школьнику с аутизмом четвероногого друга.