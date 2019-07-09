Путин подарил школьнику с аутизмом четвероногого друга

Четвероногий друг нужен мальчику, чтобы он смог начать социализироваться в обществе и научиться с ним коммуницировать. Фото: pixabay

Четвероногий друг нужен мальчику, чтобы он смог начать социализироваться в обществе и научиться с ним коммуницировать. Фото: pixabay

Собака нужна 12-летнему мальчику для развития навыков коммуникации.

12-летнему школьнику Арсению Федорову из Красноярска президент РФ Владимир Путин подарил маленького щенка породы золотистый ретривер. Подарок был сделан после того, как мальчик написал президенту в феврале письмо с данной просьбой, а уже завтра министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручит ему долгожданного щенка.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Меня зовут Арсений Фёдоров, мне 11 лет, я живу в Красноярске. Подарите мне, пожалуйста, щенка ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, что чудеса сбываются!» — написал четырехклассник в письме.

Известно, что у ребенка — расстройство аутического спектра (аутизм), он обучается в обычной школе Красноярска по специальной программе и в этом году он перейдет в пятый класс. Рядом с Арсением всегда находится тьютор, который сопровождает его в школе. Школьнику нравится играть в компьютерные игры, ездить на велосипеде по району, плавать и кататься на лыжах.

Четвероногий друг нужен мальчику, чтобы он смог начать социализироваться в обществе и научиться с ним коммуницировать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербургский школьник провел 12-дневнюю голодовку.