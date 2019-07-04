Петербургский школьник провел 12-дневнюю голодовку

Голодовку в течение двенадцати дней устроил одиннадцатиклассник, учащийся в гимназии №622. Он решил вновь принимать пищу только после получения ответа от властей.

Леонид Шайдуров рассказал, что он начал голодать чтобы добиться от чиновников прекращения «репрессий» в отношении политически активных школьников, обеспечения питания для всех школьников и ограничения влияния «Юнармии» (всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение) на процесс образования, сообщает «Фонтанка».

Шайдуров прекратил голодовку после того, как на его требования ответил комитет по образованию. В письме они объяснили, что, согласно закону, в рамках образовательной деятельности не может происходить политическая агитация; в школах бесплатно питаться могут ученики начальной школы и льготники, а

«Юнармия» носит исключительно добровольный характер. Старшеклассника не устроил такой ответ, он посчитал его банальной отпиской, но голодовку все же прекратил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дольщики ЖК “Ижора Парк” начали бессрочную голодовку.