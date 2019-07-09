До конца года в Петербурге появится 8 центров амбулаторной онкологии

В Петербурге в рамках программы борьбы с онкологическими заболеваниями создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи — по одному в каждом районе города.
В течение ближайших трех лет в городе планируют открыть 18 центров амбулаторной онкологической помощи, которые создают в рамках региональной программы национального проекта «Здравоохранение» по борьбе с онкологией. Об этом заявил главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов.
Эти медицинские учреждения возьмут на себя основную нагрузку по постановке диагноза пациентов с подозрением на онкологию, это происходит для того, чтобы разгрузить онкодиспансер на проспекте Ветеранов и онкоцентр в поселке Песочный для лечения горожан.
В 2019 году в городе откроют 8 центров амбулаторной онкологии: в Выборгском районе – на базе ГКДЦ №1;
в Колпинском районе — на базе Городской поликлиники №71;
в Московском районе — на базе районного онкологического диспансера;
в Невском районе — на базе Городской поликлиники №77;
в Приморском районе — на базе Консультативно-диагностической поликлиники №1;
в Калининском районе – на базе Городской поликлиники №112;
во Фрунзенском районе – на базе Городской поликлиники №109;
в Курортном районе — на базе Городской больницы №40.
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