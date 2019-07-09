До конца года в Петербурге появится 8 центров амбулаторной онкологии

Процент раковых больных постоянно растет. Фото: pixabay
Процент раковых больных постоянно растет. Фото: pixabay

В Петербурге в рамках программы борьбы с онкологическими заболеваниями создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи — по одному в каждом районе города.

В течение ближайших трех лет в городе планируют открыть 18 центров амбулаторной онкологической помощи, которые создают в рамках региональной программы национального проекта «Здравоохранение» по борьбе с онкологией. Об этом заявил главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов.

Эти медицинские учреждения возьмут на себя основную нагрузку по постановке диагноза пациентов с подозрением на онкологию, это происходит для того, чтобы разгрузить онкодиспансер на проспекте Ветеранов и онкоцентр в поселке Песочный для лечения горожан.

В 2019 году в городе откроют 8 центров амбулаторной онкологии: в Выборгском районе – на базе ГКДЦ №1;

в Колпинском районе — на базе Городской поликлиники №71;

в Московском районе — на базе районного онкологического диспансера;

в Невском районе — на базе Городской поликлиники №77;

в Приморском районе — на базе Консультативно-диагностической поликлиники №1;

в Калининском районе – на базе Городской поликлиники №112;

во Фрунзенском районе – на базе Городской поликлиники №109;

в Курортном районе — на базе Городской больницы №40.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти строится медицинский центр мирового уровня.

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